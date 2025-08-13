Raúl Sergio Farías agradece a su sucesor en el ITSM

De manera sorpresiva, se anunció el relevo en la dirección del Instituto Tecnológico Superior de Monclova (ITSM), poniendo fin a la gestión de Raúl Sergio Farías, quien deja una profunda huella en la comunidad universitaria.

El anuncio se realizó en un acto encabezado por el subsecretario de Educación Superior, Saúl Noguerón Contreras, quien presentó oficialmente al nuevo director, Juan Darío Hernández Guerrero, para encabezar una nueva etapa en la institución.

Aunque el cambio tomó por sorpresa a muchos, el propio Raúl Sergio Farías reaccionó con un mensaje personal en su muro de Facebook, en el que mostró gratitud y respaldo a su sucesor:

“Gracias, Darío, por tus palabras tan generosas y por el compromiso que expresas con esta nueva etapa. Me honra profundamente que reconozcas el trabajo realizado, pero más aún que lo hagas desde el afecto, la amistad y la convicción de que esta institución merece lo mejor de nosotros.

Tu mensaje me confirma que el liderazgo no se trata de protagonismo, sino de continuidad, de sembrar para que otros cosechen y sigan sembrando. Me da tranquilidad saber que el #TEC queda en manos comprometidas, con visión y con el deseo genuino de servir a la comunidad educativa.

Te deseo lo mejor en esta nueva aventura. Estoy seguro de que cumplirás a cabalidad esta encomienda, con el mismo respeto, entrega y profesionalismo que siempre te han caracterizado. Cuenta conmigo, como amigo y como aliado, en todo lo que contribuya a seguir fortaleciendo esta gran institución.

La comunidad académica expresó su expectativa ante el rumbo que tomará la institución bajo el liderazgo de Hernández Guerrero, confiando en que se sumarán ideas innovadoras, nuevos retos y oportunidades de crecimiento para el Tecnológico.

Este cambio marca el cierre de un capítulo y el inicio de otro en la historia del TEC, recordando que cada transición es también una oportunidad para evolucionar y fortalecer el compromiso con la educación superior en la región.