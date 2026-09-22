Nuevo liderazgo del PAN en Coahuila

Tras la instalación de la nueva dirigencia del PAN en Coahuila, los comités municipales están a la espera de las primeras indicaciones sobre la ruta de trabajo, la continuidad de sus estructuras y los procesos rumbo a 2027.

Ana Osoria, presidenta del PAN Monclova, indicó que la nueva estructura fue instalada ayer en el Comité Ejecutivo Nacional en México y todavía está pendiente su llegada a Coahuila para establecer el método de trabajo.

Señaló que corresponderá a la nueva delegada, Verónica Pérez, y a los integrantes de la estructura estatal definir qué comités continuarán abiertos y cómo se desarrollarán los procesos relacionados con 2027.

Aclaró que la transición en la dirigencia estatal no detendrá las actividades del Comité Municipal de Monclova, que continuará con sus trabajos y programas mientras recibe las nuevas indicaciones.

Osoria consideró que el cambio representa "un nuevo aire" para Acción Nacional y los comités continúan con sus actividades para fortalecer al partido en cada uno de los municipios.

Sobre la integración de personas externas a Coahuila en la nueva dirigencia, indicó que se trata de un procedimiento habitual cuando el partido designa este tipo de estructuras para evitar conflictos internos.

Aseguró que los integrantes de la nueva delegación no son ajenos a la situación del estado, ya que han apoyado al PAN en procesos electorales anteriores y conocen el contexto de Coahuila.

Osoria indicó que esperan que durante las próximas semanas la nueva delegada visite Coahuila y se reúna con los liderazgos de las distintas regiones para establecer la ruta de trabajo.