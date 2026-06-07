Ayuntamiento de Monclova presenta reglamento para recuperar suelo municipal

Buscan recuperar el 30 por ciento de suelo municipal que se enajenó a particulares, a través de un nuevo Reglamento de Patrimonio Inmobiliario que consta de 68 artículos.

El síndico del Ayuntamiento, Leonardo Rodríguez, informó que dicho reglamento fue puesto a consideración del Cabildo en la pasada sesión, tras ser propuesto por la Dirección de Legal Tenencia de la Tierra y analizado por la Comisión de Reglamentación.

Explicó que este nuevo marco jurídico tiene como objetivo brindar certeza legal para proteger los bienes del municipio, así como recuperar predios que en su momento fueron donados para fines sociales o religiosos, pero que no fueron utilizados conforme a lo establecido.

En los últimos años se enajenó casi el 30 por ciento del suelo municipal, por lo que era necesario poner atención y establecer reglas claras para su cuidado y recuperación", señaló.

Asimismo, destacó que el reglamento contempla como requisito que cualquier destino de un bien municipal deberá contar con la anuencia de los vecinos, con el fin de garantizar que las decisiones respondan al interés de la comunidad.

Añadió que también se busca privilegiar el cuidado del medio ambiente, ya que la falta de áreas verdes ha contribuido a la invasión de espacios municipales.

Finalmente, Rodríguez indicó que se espera que este reglamento permita no solo recuperar patrimonio, sino asegurar que los terrenos municipales sean utilizados en beneficio de la población.