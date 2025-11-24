Juzgado ordena al síndico presentar documentos sobre quiebra de AHMSA

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles emitió nuevos acuerdos relacionados con el proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), en los que se ordena al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez presentar documentación pendiente sobre dos operaciones de venta de activos, además de admitir un recurso promovido por Banca Afirme.

En la certificación fechada el 21 de noviembre de 2025, la Secretaría del juzgado informó que no se encontraron integradas las declaraciones bajo protesta de decir verdad por parte de las empresas Química Magna y MagIron LLC, respecto a posibles vínculos familiares o patrimoniales con AHMSA o sus administradores, requisito obligatorio previsto en el artículo 202 de la Ley de Concursos Mercantiles.

Ante ello, la autoridad dio un plazo de tres días al síndico para entregar ambas manifestaciones.

El tribunal advirtió que, de no cumplir, se impondrá una multa equivalente a 120 UMA y además podría declararse la nulidad de dichas enajenaciones, tal como lo marca la legislación concursal.

El juzgado también informó que Banca Afirme y Almacenadora Afirme, mediante su apoderado legal Diego Mora-Jensen Garza, interpusieron un recurso de revocación contra el auto del 12 de noviembre, específicamente en la parte donde se autorizó la venta del 50% de las acciones de la empresa Línea Coahuila Durango.

La juez determinó que el recurso fue presentado dentro del plazo legal, por lo que fue admitido y se concedieron tres días a las partes para manifestar lo que corresponda antes de emitir la resolución.

En otro punto, el tribunal reconoció formalmente la comparecencia de Luis Alfonso Lozano Urbina, quien ya había sido identificado como acreedor en la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos del 15 de noviembre de 2023.

Lozano solicitó notificaciones electrónicas, acceso al expediente y uso de medios digitales para reproducir constancias, mismas que fueron autorizadas por el juzgado.

¿Qué adeudo tiene AHMSA con los trabajadores?

El documento incluye además un oficio enviado por el juez del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Saltillo, quien notificó un convenio judicial en beneficio del trabajador José Luis Torres Cuevas, mediante el cual AHMSA se obliga a pagar $129,442.67 pesos.

El juzgado dejó el oficio a disposición del síndico, quien deberá tomarlo en cuenta conforme al orden de prelación de créditos establecido en la Ley de Concursos Mercantiles.