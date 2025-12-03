Federico Fernández Montañez presenta nuevos grupos de seguridad en Coahuila

El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, anunció que para 2026 se contará con nuevos agrupamientos especializados, tanto tácticos como de investigación, los cuales serán incorporados a la estructura operativa de la Fiscalía del Estado y a los esquemas de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, investigación y reacción inmediata en todas las regiones, particularmente en la Región Centro.

Durante un evento protocolario en el que se realizó una demostración operativa ante autoridades y medios de comunicación, el fiscal explicó que estos nuevos grupos se sumarán al trabajo que actualmente realizan corporaciones municipales, estatales y federales, incluyendo la Policía Municipal, la Policía del Estado, la Agencia de Investigación Criminal, los grupos de reacción y los operativos en coordinación con la Guardia Nacional en carreteras. A ello se agregarán mayores inversiones en infraestructura, equipamiento y tecnología, especialmente en sistemas de videovigilancia e inteligencia.

Fernández Montañez destacó que estos actos se realizan diariamente de manera interna en los cuarteles para coordinar mandos y evaluar resultados, pero en esta ocasión se decidió permitir la presencia de representantes de medios para que pudieran constatar el nivel de homologación en uniformes, armas, municiones y equipamiento de los distintos agrupamientos que operan en calles, brechas y caminos rurales de la entidad.

El fiscal rindió un reconocimiento a elementos de seguridad que han perdido la vida en cumplimiento de su deber, recordando particularmente el caso de un integrante del Grupo de Reacción que falleció el pasado mes en el municipio de Hidalgo, en la región Norte, cuyo hermano —también elemento activo— continúa prestando servicio en la corporación. "Son hombres y mujeres que todos los días arriesgan su vida para que Coahuila siga siendo un estado seguro", expresó.

En cuanto a resultados, señaló que mediciones nacionales de percepción de seguridad, como las realizadas por el INEGI, colocan a Coahuila en el segundo lugar a nivel nacional, apenas por debajo de Baja California Sur. En la Región Centro destacó el fortalecimiento del Grupo de Reacción, que en el último año pasó de 25 a 65 elementos activos, lo que representa un incremento superior al 100 por ciento, además de la incorporación de nuevas unidades y equipamiento táctico especializado.

Dentro de los proyectos que acompañan esta estrategia integral, Fernández Montañez informó que se tiene programado el arco de seguridad, la remodelación gradual de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, así como la renovación del parque vehicular que ya se encuentra en proceso de entrega a delegaciones en distintas regiones. Todo ello forma parte de un plan de modernización que, subrayó, busca consolidar tanto la prevención como la capacidad de respuesta ante cualquier situación de riesgo.

Finalmente, el fiscal reiteró el llamado a la ciudadanía para participar activamente en el fortalecimiento de la seguridad, poniendo a disposición el número 844 675 9809 vía WhatsApp para el reporte de actividades sospechosas, vehículos o personas. "Más ojos vigilando hacen más fuerte a todo el estado. La seguridad no es un tema terminado, es un trabajo diario, permanente y coordinado", puntualizó, al recalcar que el objetivo es mantener la incidencia delictiva a la baja en todos los municipios y reforzar las labores de prevención.