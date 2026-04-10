Cynthía N y Gerardo N enfrentan proceso por abuso en Cuatro Ciénegas

A los dos casos de menores víctimas de abuso sexual detectados en Cuatro Ciénegas podría sumarse un tercer expediente, con el caso de una joven de 18 años, quien fue canalizada al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en Frontera para recibir atención integral, al ser mayor de edad.

Continúan surgiendo nuevos elementos en el caso de abuso sexual que fue destapado hace algunas semanas en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, en donde autoridades continúan con la investigación para determinar si existen más casos.

A los dos casos confirmados de menores de edad de 14 y 5 años, por los cuales ya fueron vinculados a proceso Cynthía N y Gerardo N, se suma un tercer caso, el de una joven de 18 años que ya se encuentra bajo atención.

En el tercer caso los delitos se concentran en la violación, sin embargo no ha surgido más información para saber si el abuso sexual se cometió desde tiempo atrás y se dio desde que fuera menor.

Todo esto es parte de lo que se analiza dentro del proceso de investigación que se lleva en estos momentos.

Así mismo, se descartó que Cinthya N quien fue señalada por establecer el acercamiento con los menores y posteriormente cobrar para que abusara de ellos, fuera niñera, sino que se dedicaba a labores de limpieza en domicilios particulares y de manera ocasional cuidaba a sus familiares.

En cuanto a las víctimas, la menor de 5 años permanece bajo resguardo de las autoridades al considerarse que se encontraba en un entorno de riesgo, como parte de las medidas de protección implementadas.