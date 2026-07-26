Nuevos fraccionamientos en Monclova: revisión de proyectos por parte de la autoridad

En revisión tres proyectos de nuevos fraccionamientos, uno al sur de la ciudad y dos al poniente, con el propósito de verificar que cumplan con la normatividad y evitar que se desarrollen en zonas de riesgo de inundación, como ocurrió con algunos autorizados en administraciones anteriores.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que los proyectos permanecen en trámite administrativo, donde se revisan los planos y la documentación técnica antes de emitir los vistos buenos y las licencias de construcción.

Explicó que el proceso se realiza en coordinación con Sindicatura, la Secretaría del Ayuntamiento, Catastro y otras dependencias municipales para garantizar que los desarrollos cumplan con todos los requisitos legales y urbanos. "Estamos atacando muy fuerte esos puntos", señaló el funcionario al referirse a la revisión de los expedientes.

Valenciana indicó que, además de evaluar los nuevos desarrollos, el Municipio continúa con los trabajos de regularización de asentamientos y colonias para brindar certeza jurídica a los habitantes, facilitar la obtención de escrituras y permitir que los servicios de agua y drenaje se encuentren en regla.

Precisó que el caso más complejo corresponde a la colonia 288, debido a que los terrenos pertenecen a Altos Hornos de México (AHMSA), lo que ha dificultado avanzar en la documentación necesaria para el proceso de regularización. "Estamos teniendo un poquito de complicaciones en poder llegar a la persona indicada en cuestión de Desarrollo Urbano para poder cumplir con esa papelería correspondiente y continuar con esos trámites de regularización", explicó.

Añadió que, fuera de ese caso, los trabajos de regularización avanzan por sectores en coordinación con Sindicatura, aunque reconoció que aún existe un importante rezago en distintas colonias del municipio.

Respecto a los nuevos desarrollos habitacionales, reiteró que actualmente se analiza un fraccionamiento al sur de Monclova y dos al poniente, cuyos proyectos continúan en revisión antes de autorizar el inicio de las obras.