Gabriel Elizondo anuncia nuevos créditos para emprendedores en Monclova

El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, informó que próximamente llegarán a Monclova y la Región Centro nuevos programas de créditos y microcréditos dirigidos a fortalecer la economía familiar y apoyar a emprendedores, con montos que van de los 10 mil a los 30 mil pesos.

Detalló que este programa fue anunciado por el gobernador Manolo Jiménez y se cumplirá en breve, destacando que los financiamientos no tendrán intereses y contemplan seis meses de gracia, lo que ha generado un amplio interés entre la ciudadanía.

El funcionario señaló que, además de apoyar a quienes buscan iniciar un negocio, también se brindarán oportunidades a personas que desean expandir sus proyectos productivos, como parte de una estrategia integral para fortalecer la economía local. "Estamos muy contentos porque estos programas se fueron recopilando de los recorridos que hacía el gobernador, escuchando directamente las necesidades de la gente", expresó.

Asimismo, informó que junto con los créditos llegarán becas dirigidas a jóvenes, niños y estudiantes, además de refrendarse el compromiso con las personas con discapacidad, quienes recibirán una beca especial.

De igual manera, continuará la entrega de la tarjeta de salud para adultos mayores y personas que no cuentan con seguridad social.

Finalmente, indicó que estos apoyos buscan atender las necesidades que van surgiendo en las familias del estado, y adelantó que próximamente se dará a conocer la cifra total de beneficiarios que recibirán estos créditos y programas sociales.