Instalación de semáforos en Avenida SIDERMEX en Monclova

Como parte del proyecto de ampliación del Libramiento Carlos Salinas de Gortari impulsado por el Gobernador Manolo Jiménez y municipios como Monclova, Castaños y Frontera se llevó a cabo la instalación de nuevos semáforos en el cruce con la Avenida SIDERMEX, una de las zonas con mayor flujo vehicular del sector sur de Monclova.

Los dispositivos ya fueron colocados y actualmente operan en modo preventivo; sin embargo, será la próxima semana cuando entren en funcionamiento de manera normal para reforzar la seguridad vial y mejorar la movilidad en este importante punto de conexión.

La nueva semaforización forma parte del conjunto de obras que integran la modernización del libramiento, proyecto que busca agilizar el tránsito y brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

Transporte Municipal informó que se prevé realizar algunas adecuaciones adicionales en la zona, mismas que se darán a conocer oportunamente.

Las modificaciones impactarán principalmente en colonias aledañas al libramiento, como Obrera Sur Segundo Sector, la conocida Curva, Otilio Montaño y Praderas, donde se trabaja para mejorar los accesos y rutas de circulación.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el municipio de Monclova continúan avanzando en la modernización de la infraestructura vial, fortaleciendo la seguridad y la conectividad en el sur de la ciudad.