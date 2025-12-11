Monclova celebra la 65ª Carrera Guadalupana con misa y tradición

La 65ª Tradicional Carrera Guadalupana reunió este miércoles a cientos de participantes que recorrieron la ruta desde la avenida Monterrey hasta el monumento Ave Fénix, donde concluyó el trayecto con la misa presidida por el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González, acompañado por el párroco de la iglesia Santiago Apóstol, Néstor Martínez. La celebración marcó más de seis décadas de fe y tradición para Monclova, reforzando el sentido comunitario que caracteriza a esta peregrinación deportiva.

El párroco Néstor Martínez destacó el significado del Ave Fénix como un punto simbólico para los monclovenses, recordando cuando las celebraciones guadalupanas se realizaban dentro de Altos Hornos de México (AHMSA). Aunque los tiempos han cambiado, señaló que la petición se mantiene: "Seguimos viniendo a pedir por fuentes de trabajo, por estabilidad para nuestras familias y por nuevas oportunidades en la región". Agregó que, ante los proyectos económicos que comienzan a surgir, la comunidad confía a la Virgen de Guadalupe sus necesidades más urgentes.

Durante la misa, el obispo Hilario González subrayó que esta celebración es un gesto de solidaridad y esperanza con los trabajadores y con la ciudad, cuya historia —dijo— está profundamente entrelazada con la empresa siderúrgica. "Pedimos a la Virgen que las cosas se puedan resolver con justicia, con equidad, en paz y en solidaridad", expresó. Destacó que la oración colecta del día pedía por el progreso de Monclova y su área metropolitana, "para que avancemos como comunidad y como nación por caminos de justicia y de paz".

El obispo también llamó a la reconciliación personal y comunitaria, recordando el mensaje guadalupano de unidad. "La Virgen nos pide ser verdaderos hijos suyos y verdaderos hermanos entre nosotros; que haya fraternidad, armonía y un corazón fuerte que no se desgarre", dijo. Retomó el lema del itinerario guadalupano de este año: "Una tilma, un corazón y una misión", explicando que, así como la tilma está tejida con hilos firmes, Monclova también debe mantenerse unida para resistir las dificultades.

En un mensaje navideño, González invitó a reconocer a Jesús en quienes sufren: quienes tienen hambre, frío, sed, quienes migran o viven en vulnerabilidad. "La carne de Jesús hoy es la humanidad necesitada; ojalá estemos atentos a ellos en esta Navidad", expresó. Llamó a la comunidad a fortalecer el amor, sanar heridas, ser solidarios y proponerse pequeñas acciones de bien para mantener viva la misión cristiana. "Sólo fuertes en el amor podemos transformar nuestro entorno", afirmó.

La edición número LXV de la Carrera Guadalupana incluyó un reconocimiento al profesor Carlos Guerrero, quien por más de seis décadas ha promovido esta tradición. AHMSA agradeció su labor y la del Ayuntamiento de Monclova, así como la participación de los clubes Chu Ani Sorachi Runners y Orduña Team. Al concluir el evento, las luces de celulares y linternas iluminaron el recorrido, simbolizando esperanza y unión. La comunidad fue invitada a continuar las celebraciones en el Santuario de Guadalupe, "la casita de María", reafirmando que esta tradición sigue siendo una de las expresiones más importantes de fe, identidad y resistencia para Monclova.