Obispo Vera cuestiona subasta de Altos Hornos de México

"Repudio lo que están haciendo", señaló el obispo emérito Raúl Vera López al referirse a la posible venta de Altos Hornos de México (AHMSA), luego de la subasta realizada este viernes.

El religioso cuestionó que una eventual venta pueda compensar lo que la empresa representaba para Monclova y la Región Centro, principalmente por el empleo, la estabilidad económica y los ingresos que generaba para los trabajadores y sus familias. "Ninguna venta va a dar lo que ya la empresa daba: trabajo, estabilidad económica, dinero garantizado", señaló Vera.

Sus declaraciones se dieron luego de que, durante la subasta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), Arturo Domínguez, representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), resultara como posible comprador.

Vera manifestó su desacuerdo con lo ocurrido y sostuvo que el posible pago derivado de la operación no se compara con los recursos que durante años generó AHMSA mediante el empleo de los trabajadores. "Eso de que le van a dar un dinero y todo, no se compara con todo lo que daba con la mano de obra a los obreros de esta ciudad", expresó.

El obispo emérito señaló que su preocupación está en el impacto que el cierre de AHMSA ha tenido en los trabajadores y en las familias de Monclova, más allá de quién pueda adquirir la empresa. "Eso no me importa. Me importaba el trabajo que tienen los trabajadores en esta ciudad", afirmó.

También cuestionó las acciones del propietario de AHMSA, Alonso Ancira, y expresó su rechazo a la forma en que se ha desarrollado la situación de la empresa. "Yo condeno, condeno con todas mis fuerzas lo que hizo el dueño de AHMSA", manifestó.

Vera reiteró que lo que está en juego para la población no es solamente una operación económica, sino la fuente de empleo que durante años representó AHMSA para la Región Centro.