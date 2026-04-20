Inicia Carlos Villarreal reposición de red de agua en Monclova

Con una inversión cercana a los 4 millones de pesos, el Gobierno Municipal en coordinación con Simas Monclova-Frontera inició la reposición de la red de agua potable en la colonia El Pueblo, obra que beneficiará a más de 20 mil habitantes del sector.

El arranque de los trabajos fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien estuvo acompañado por el gerente general de Simas Monclova-Frontera, Eduardo Campos Villarreal, además de regidores, directores del Ayuntamiento y vecinos de la zona.

La obra forma parte del programa "Mejorando el Agua para Todos", impulsado por el organismo operador, y contempla trabajos en la calle 2 de Abril, entre Benito Juárez y Reforma, así como en la avenida Juárez, entre Cuauhtémoc y Ermita.

El proyecto incluye la reposición de 393 metros de tubería de 12 pulgadas sobre la avenida Juárez, tramo que se extiende desde la plaza hasta la Alameda, infraestructura que ya había superado su vida útil y presentaba daños y hundimientos que afectaban el servicio.

Asimismo, se instalarán alrededor de 280 metros de tubería de 4 pulgadas en la calle 2 de Abril, con lo cual se reforzará la conducción del agua en esta zona de la ciudad.

Durante el evento, el alcalde destacó que esta obra responde a una solicitud directa de los ciudadanos, gestionada a través de la Presidencia Municipal, y subrayó que es resultado del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.

Señaló además que estas acciones se realizan en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer el sistema de agua potable y drenaje en Monclova.

Aunque los trabajos podrían generar molestias temporales, el objetivo es mejorar de manera sustancial el servicio, garantizando un suministro más eficiente, continuo y de mejor calidad para las familias del sector.

Con esta intervención, se busca dar solución a problemáticas derivadas del deterioro de la infraestructura hidráulica, beneficiando directamente a miles de usuarios del sistema en la colonia El Pueblo.