Inician obras de pavimentación en Monclova

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, encabezó el arranque y la entrega de diversas obras de pavimentación en las colonias Elsa Hernández y Óscar Flores Tapia, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida de las familias de estos sectores.

En la colonia Elsa Hernández, el edil dio el banderazo de arranque a los trabajos de pavimentación en las calles Jacaranda y Tulipán, obras que representan una inversión superior a 1.1 millones de pesos.

Mientras tanto, en el sector Óscar Flores Tapia, se realizó la entrega oficial de las calles Viesca y San Marcos a beneficio de cientos de familias.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que estas acciones son resultado del trabajo coordinado con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como de la estrategia social Mejora Coahuila, encabezada por Gabriel Elizondo Pérez, reiterando que se continuará invirtiendo en todos los sectores del municipio en conjunto con la ciudadanía y la iniciativa privada.

Por su parte, María de los Ángeles Inocencio, vecina del primer sector visitado, agradeció las obras y señaló que, tras más de 34 años de vivir en la colonia, ha sido testigo de su transformación. "Aquí crecieron mis hijos y ver cómo la colonia va cambiando poco a poco es muy importante. Tener calles pavimentadas nos da más seguridad y deja de ser un problema cuando llueve. Para mí y muchas familias este arranque es muy significativo", expresó.

Agregó que estas acciones demuestran que los compromisos asumidos se cumplen, ya que las obras mejoran la calidad de vida de los habitantes y refuerzan el sentido de pertenencia en la colonia.

En la colonia Óscar Flores Tapia, el pastor Valentín Bustos agradeció al alcalde por la entrega de las calles Viesca y San Marcos, destacando que ahora son una realidad gracias a la voluntad y al trabajo en equipo.

Señaló que estas vialidades representan un beneficio directo para quienes transitan diariamente por la zona. "Antes batallábamos con baches, lodo, piedras y charcos; hoy tenemos calles firmes. Cuando un gobierno escucha a su gente y regresa a las colonias, se nota", concluyó.