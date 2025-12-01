Carlos Villarreal entrega recarpeteo en Monclova: mejoras viales

Sin bajar el ritmo y aún en los últimos meses del año, el alcalde Carlos Villarreal Pérez continúa recorriendo los sectores de Monclova para entregar obras que mejoran la imagen urbana, la movilidad y la seguridad vial de las familias.

"Seguimos con más obras de recarpeteo que mejoran la movilidad y la seguridad vial en nuestras colonias", expresó el alcalde durante su visita a la Colonia Roma, donde inauguró el recarpeteo de la Calle Apolo, una obra que representó una inversión superior a 1.5 millones de pesos.

Acciones de la autoridad: recarpeteo en colonias de Monclova

Más tarde, Villarreal Pérez se trasladó a la Colonia El Pueblo, donde entregó otra obra de recarpeteo en la Calle Aragón, con una inversión cercana a 900 mil pesos, reforzando así el compromiso de mejorar las vialidades en distintos puntos de la ciudad.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien —aseguró— se seguirá fortaleciendo la infraestructura urbana para elevar la calidad de vida de las familias monclovenses.

Impacto en la comunidad: vecinos agradecen mejoras viales

Las y los vecinos de ambos sectores reconocieron los beneficios de estas obras. Lizeth Durón, de la Colonia Roma, y Laura Mendoza, de El Pueblo, agradecieron la intervención municipal, destacando que contar con mejores vialidades facilita la movilidad diaria y demuestra que, trabajando en equipo, los resultados son mayores.

Con estas entregas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de no detener el paso y de continuar llevando mejoras tangibles a cada rincón de Monclova.