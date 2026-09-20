Pierde control y choca contra poste de CFE

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Un hombre de 56 años fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, luego de que presuntamente condujera en estado indebido y provocara daños al impactarse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el sector Los Terreros.

El percance ocurrió este domingo 20 de septiembre en el cruce de las calles Zaragoza y Cuauhtémoc, donde elementos del Mando Coordinado atendieron el reporte a bordo de la unidad 20101.

Al arribar al lugar, los oficiales localizaron una camioneta Ford F-150, modelo 1998, con placas EX-4891-B, impactada contra un poste de la CFE.

Los oficiales ofrecieron atención médica al conductor, identificado como José Ramón N., de 56 años, con domicilio en el sector Los Fresnos y conocido con el apodo de "El Zancudo", quien manifestó no requerirla.

Durante la entrevista, los elementos detectaron un fuerte olor a alcohol, por lo que cuestionaron al conductor sobre el consumo de bebidas alcohólicas, quien reconoció haber ingerido algunas bebidas momentos antes del accidente.

Ante estos hechos, José Ramón Ibarra Gutiérrez fue detenido en flagrancia y puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por los delitos de conducción en estado indebido y daños, mientras que el vehículo quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.