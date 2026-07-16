Obras Públicas de Monclova realiza desazolve en canales pluviales

Con el objetivo de prevenir encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias, la Dirección de Obras Públicas realiza trabajos de desazolve en los canales de desagüe pluvial de la colonia Guadalupe, donde la acumulación de material de construcción ha obstruido el sistema de captación.

El director de la dependencia informó que las labores comenzaron en la boca de tormenta ubicada en el cruce de las calles Washington y Madero, donde fue necesario utilizar maquinaria para retirar el azolve acumulado en dos canales.

Explicó que ambos conductos requieren un mantenimiento especial, ya que no operan por gravedad, sino que descargan el agua mediante un sistema de bombeo. "Esos canales se están limpiando de esa manera porque no tienen la pendiente para el corrido natural del agua. Van a un sistema de bombeo, que es el que saca el agua de esa zona", explicó.

Acciones de la autoridad

Añadió que, además de los trabajos en Washington y Madero, también se contempla intervenir otro punto ubicado sobre la calle Río de Janeiro, una cuadra al poniente de la calle Washington, mientras que la avenida Acereros permanece en la lista de sitios pendientes de atender.

El funcionario indicó que la limpieza de estos canales permitirá restablecer el funcionamiento de las bocas de tormenta, cuya función es conducir el agua pluvial hacia el río Monclova.

Como parte de las acciones preventivas, Obras Públicas realizó un estudio en la parte alta de la calle Washington para instalar bordos de contención que reduzcan el arrastre de material hacia el sistema pluvial.

La dependencia estima que esta medida permitirá disminuir entre 70 y 80 por ciento la cantidad de tierra, arena y escombro que actualmente llega a las bocas de tormenta, evitando que vuelvan a colapsar.

Detalles confirmados

El director señaló que el problema se presenta principalmente durante las lluvias, cuando el agua arrastra materiales de construcción que permanecen sobre banquetas y vialidades. Por ello, informó que Obras Públicas trabaja de manera coordinada con la Dirección de Desarrollo Urbano para reforzar las inspecciones en la colonia Guadalupe y verificar que los propietarios mantengan los materiales dentro de sus predios.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar colocar arena, grava, escombro u otros materiales de construcción sobre la vía pública, ya que su arrastre durante las precipitaciones obstruye la infraestructura pluvial y aumenta el riesgo de encharcamientos.