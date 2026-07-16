Delincuentes disparan y matan a Sirio, perro que cuidaba Trinity

Un perro conocido como Sirio, que durante meses permaneció en el exterior de la empresa Trinity, fue asesinado a balazos por presuntos delincuentes que, de acuerdo con testimonios de trabajadores, ya lo habían atacado anteriormente porque impedía que cometieran robos en el lugar.

De acuerdo con la denuncia difundida por personas cercanas al caso, hace algún tiempo tres sujetos que viajaban en motocicletas le dispararon en las patas al can debido a que les ladraba y evitaba que ingresaran a robar.

Tras esa agresión, los guardias de seguridad de la empresa lo resguardaron, limpiaron sus heridas y lo cuidaron hasta que logró recuperarse y volver a caminar.

¿Cómo ocurrió el ataque a Sirio?

Sin embargo, la tarde del 15 de julio, alrededor de las 5:00 de la tarde, presuntamente los mismos individuos regresaron y esta vez le dispararon hasta quitarle la vida.

Quienes conocían a Sirio aseguran que era un perro noble que se había ganado el cariño del personal, pues permanecía vigilando el área y era alimentado por los trabajadores, quienes lo consideraban parte del lugar.

Reacciones de la comunidad

El caso ha provocado indignación entre ciudadanos, quienes exigen que las autoridades investiguen el ataque no solo por el presunto acto de crueldad animal, sino también porque los responsables, según la denuncia, portan armas de fuego y representarían un riesgo para la población.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el inicio de una investigación relacionada con estos hechos.

Llamados a la justicia

Mientras tanto, en redes sociales continúan las muestras de tristeza y los llamados para que la muerte de Sirio no quede impune.