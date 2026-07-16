Coahuila se posiciona como el estado con mayor satisfacción con la vida: INEGI

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 16 de julio de 2026.- Coahuila fue reconocido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como la entidad con mayor satisfacción con la vida en México, al obtener el primer lugar nacional en la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025.

¿Qué declaró Manolo Jiménez sobre este logro?

Al respecto, el gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que este resultado confirma que Coahuila es el mejor lugar de México para vivir, logro que ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno.

"Tenemos áreas de oportunidad, cosas por mejorar y mucho por hacer; pero, sin duda, Coahuila es el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias. Así que a seguir puro pa' delante, con todo, por el bien de Coahuila y de nuestra gente", puntualizó.

Detalles de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado

Con una calificación promedio de 8.85, Coahuila encabezó el ranking nacional, por encima del promedio del país, que fue de 8.62. En contraste, Oaxaca registró la calificación más baja, con 8.32.

La ENBIARE evalúa la percepción de bienestar de las personas mayores de 18 años a partir de indicadores como la satisfacción con la vida, el equilibrio emocional, las relaciones personales, la seguridad económica y el sentido de vida, ofreciendo un panorama integral sobre la calidad de vida de la población.

Impacto en la calidad de vida en Coahuila

Este resultado refleja las condiciones de estabilidad, seguridad, desarrollo económico y acceso a oportunidades que distinguen a Coahuila, factores que contribuyen al bienestar de las familias y fortalecen la calidad de vida en la entidad.

Con este reconocimiento, Coahuila reafirma su liderazgo nacional en bienestar y se consolida como un estado donde las personas reportan una mayor satisfacción con su vida y con el entorno en el que viven.