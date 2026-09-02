Claudia Sheinbaum visitará Coahuila: obreros de AHMSA alzan la voz

Obreros de Altos Hornos de México contemplan acudir a las actividades que encabezará este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Coahuila para recordarle el compromiso que mantiene con los trabajadores y con Monclova.

Aunque reconoció que es difícil establecer contacto directo con la mandataria durante las giras, Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa Laboral, señaló que buscarán llamar su atención mediante una pancarta para que conozca su exigencia.

"Sabemos que es bien difícil hablar con ella, pero al menos queremos llevar una pancarta para que nos vea, aunque sea de lejos".

El dirigente laboral explicó que el objetivo es que la Presidenta recuerde el compromiso que tiene con Monclova y con los trabajadores de AHMSA.

Agregó que los obreros también demandarán apoyo del Gobierno Federal para agilizar la solución al conflicto de la empresa y que se intervenga para garantizar que el próximo 25 de septiembre se lleve a cabo la subasta.