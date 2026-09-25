Obreros de AHMSA acuden a subasta con la expectativa de venta y pago de salarios pendientes

Un contingente de 44 obreros pertenecientes al grupo de defensa laboral de Altos Hornos de México (AHMSA) arribó en autobús al lugar donde se realiza la subasta de la empresa, con la expectativa de que el proceso concluya con la venta del complejo siderúrgico, el pago de sus adeudos y la reactivación de los empleos perdidos.

Representantes del movimiento informaron que una comisión integrada por cuatro miembros de la mesa directiva ingresará al recinto para presenciar el desarrollo del proceso, mientras que el resto de los trabajadores permanecerá en el exterior a la espera de los resultados.

Impacto de la venta de AHMSA en la economía regional

Los trabajadores señalaron que la venta de AHMSA representa la oportunidad de terminar con la crisis económica que enfrentan desde hace cuatro años, lo que beneficiaría no solo a la planilla laboral, sino también a la economía de Monclova y de las regiones Centro, Carbonífera y Desértica de Coahuila.

A pesar de que el resultado de la subasta es incierto, los obreros manifestaron su confianza en que el comprador reactive las operaciones de la planta.

Expectativas de los trabajadores ante la subasta

Mientras iniciaba el evento programado, el grupo de trabajadores se mantuvo en el sitio coreando consignas como "Justicia" y "Sí se puede". A la conclusión del procedimiento, la directiva dará a conocer el dictamen oficial a sus compañeros.