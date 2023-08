Obreros no le creen a Ancira

Trabajadores que mantienen los bloqueos en los accesos de Altos Hornos de México no confían en las declaraciones de Alonso Ancira Elizondo, al señalar que es una estrategia para responsabilizar al Gobierno Federal de la situación de la empresa.

Luego de las declaraciones emitidas por el ex Presidente del Consejo Administrativo de AHMSA, trabajadores señalaron que ya no confían en Alonso Ancira, luego de una serie de mentiras que se han dicho a la base trabajadora.

Ancira Elizondo señaló que en dos semanas se realizaría el pago a los trabajadores y que se tiene la llegada de inversionistas, donde señala que es necesario que retiren el bloqueo y que el Gobierno Federal dé las condiciones para operar.

Indicaron que si la empresa no cumplió cuando se tenía aquí al ex Presidente del Consejo, ahora menos que está en otro país.

Cuestionaron que por que se garantiza que en dos semanas se realizará el pago a obreros, si se supone que desde hace tres meses está fuera de la empresa, por lo que no concuerda su declaración.

Mencionó que lo único que busca es echarle la "pelota" y la cumpla al Gobierno Federal de las condiciones de la empresa, al mencionar que si no llegan inversiones y no se recupera, es porque el Presidente de la República no genera las condiciones para que se concrete la llegada de los inversionistas.

Se cree, que Ancira Elizondo lo que busca es colocar un presta nombres y continuar con el control de la empresa.

Indicaron que como trabajadores aún tienen fe y la esperanza de que se les pague todo lo que se les debe, por eso están luchando, así como la recuperación de la empresa, pero se les hace difícil viniendo de él.