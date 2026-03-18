Coahuila espera derrama económica de 40 millones por Semana Santa

Con la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, el sector turístico de la Región Centro-Desierto proyecta una derrama económica entre 30 y 40 millones de pesos, ante la llegada de visitantes a distintos destinos.

El Secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, Armando de la Garza Gaytán, señaló que a tan sólo unos días de que inicie el periodo vacacional, las expectativas son favorables, ya que las reservaciones comienzan a incrementarse conforme se acercan las fechas clave.

Mencionó que el pasado fin de semana largo se mantuvo dentro de parámetros normales en la ocupación hotelera, lo que ya se preveía ante la cercanía del periodo vacacional; sin embargo, se logró un ligero repunte por algunas actividades académicas que se realizaron en la localidad.

Comentó que para el periodo vacacional que inicia a partir del próximo 28 de marzo, se espera una alta ocupación hotelera, principalmente en puntos como Cuatro Cienegas, donde se espera que la ocupación hotelera alcance entre 90 y 100 por ciento durante los fines de semana.

Señaló que Coahuila y la región Centro-Desierto se verán favorecidos por el tema de la seguridad que se mantiene en el estado, lo que atraerá a un mayor número de visitantes por el ambiente de paz que existe en la entidad.

"Según datos de la Secretaría de Turismo de Coahuila, la entidad se ha consolidado como un destino seguro y atractivo para el turismo nacional".

De la Garza Gaytán mencionó que se prevé una importante derrama económica durante esta temporada, al señalar que el gasto promedio por turista ha ido en aumento, lo que permitirá fortalecer la economía regional, donde la derrama no solo beneficia a los hoteles, sino también a restaurantes, comercios y prestadores de servicios en general.