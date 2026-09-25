Ofrece CIESA mil 400 mdd por AHMSA

CIUDAD DE MÉXICO.– La segunda subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) dio este viernes un giro decisivo con la presentación de una oferta de 1,400 millones de dólares por parte de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), empresa representada por el empresario José Arturo Domínguez Arteaga.

La postura, presentada durante la audiencia celebrada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, supera el valor mínimo de referencia establecido para la venta de la unidad productiva.

Sin embargo, la operación todavía no puede considerarse una compraventa definitivamente consumada. El postor deberá cumplir con requisitos financieros y procesales, entre ellos acreditar la garantía de seriedad correspondiente, antes de que la adquisición pueda formalizarse.

El propio síndico del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, llamó a mantener cautela y explicó que, mientras no se cumplan esos requisitos, el procedimiento permanece abierto.

La convocatoria oficial estableció que la subasta comprende los activos esenciales de las unidades productivas del negocio siderúrgico y minero de AHMSA y MINOSA, dentro de los concursos mercantiles acumulados 77/2022 y 19/2023.

UNA POSTURA DE 1,400 MILLONES DE DÓLARES

La propuesta presentada por CIESA asciende a 1,400 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 24,699.5 millones de pesos.

La cifra se encuentra por encima del valor mínimo de referencia de 1,127 millones 378 mil dólares, equivalente al 85 por ciento del valor de los activos considerado para el procedimiento.

El avalúo conjunto de AHMSA y MINOSA había sido establecido en aproximadamente 1,326 millones de dólares, mientras que las bases de la subasta fijaron un monto mínimo de referencia inferior para iniciar la puja.

La propuesta de CIESA coloca a la compañía al frente del procedimiento, aunque la propia sindicatura ha advertido que todavía deben cumplirse las condiciones establecidas para que pueda concretarse la operación.

Por ello, el resultado de este viernes debe entenderse como una postura presentada y colocada al frente de la puja, y no todavía como la conclusión definitiva de la transmisión de los activos.

LA GARANTÍA QUE TODAVÍA DEBE ACREDITARSE

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la garantía de seriedad exigida a los participantes.

El monto establecido es de 56 millones 368 mil 903 dólares, equivalente al cinco por ciento del valor mínimo de referencia.

De acuerdo con los reportes generados al concluir la audiencia, CIESA deberá acreditar esta garantía dentro de un plazo de 10 días hábiles.

El síndico explicó que mientras no se cumpla este requisito la puja permanece abierta y que todavía deben agotarse las etapas correspondientes del procedimiento judicial.

La situación es relevante porque la oferta de 1,400 millones de dólares representa el compromiso económico anunciado por el postor, pero la garantía constituye uno de los mecanismos mediante los cuales el procedimiento verifica el respaldo de la postura.

DIEZ DÍAS PARA LA GARANTÍA Y HASTA 90 PARA EL PAGO

El procedimiento establece diferentes plazos que deben distinguirse.

El primero corresponde a la garantía de seriedad, para la cual CIESA dispone de 10 días hábiles de acuerdo con la información difundida después de la audiencia.

Una vez cumplidos los requisitos y formalizada la operación conforme al procedimiento, el comprador dispone de 90 días para cubrir el monto de la postura, según las condiciones de la venta.

El síndico también advirtió que la compraventa no necesariamente concluiría inmediatamente después del depósito de la garantía, debido a que todavía deben desahogarse etapas administrativas y judiciales.

Su estimación difundida este viernes es que el proceso completo podría extenderse durante varios meses, incluso entre cuatro y cinco meses, dependiendo del cumplimiento de las distintas etapas.

Por ello, aunque la oferta representa el avance más importante registrado durante la jornada, todavía no existe una fecha de reapertura de AHMSA derivada jurídicamente de la subasta.

La participación de estos seis interesados representó una diferencia respecto del primer intento de venta, que no logró concretarse.

La subasta contempla la venta conjunta de AHMSA y MINOSA como unidad productiva, por lo que las bases no permiten una adquisición parcial que deje fuera activos esenciales del complejo siderúrgico y minero.

Durante las semanas previas se había establecido una garantía de seriedad de 56 millones 368 mil 903 dólares para quienes buscaran participar formalmente en la puja.

CIESA, EL PERFIL EMPRESARIAL DEL POSTOR

Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V., CIESA, fue una de las seis empresas o personas autorizadas para participar en la subasta.

La información pública disponible la identifica como un grupo relacionado con actividades de ingeniería y construcciones electromecánicas, además de actividades vinculadas con minerales y recursos metálicos.

Milenio señala que CIESA Desarrollo, vinculada con José Arturo Domínguez, tiene entre sus actividades la exploración, prospección, investigación, localización, evaluación, explotación, extracción, aprovechamiento, procesamiento, transformación y comercialización de minerales y recursos metálicos.

Sin embargo, antes de la subasta existía información financiera pública limitada sobre CIESA en comparación con otros participantes del proceso.

Reportes previos sobre los seis postores señalaron que no había elementos públicos suficientes para establecer con precisión el patrimonio, ingresos, activos o estructura financiera de CIESA.

Por esa razón, su precalificación dentro del procedimiento debe distinguirse de una demostración pública de su capacidad financiera total para adquirir, capitalizar y reactivar AHMSA.

La empresa, no obstante, logró llegar a la audiencia como postora autorizada y este viernes presentó la oferta más relevante conocida públicamente durante el procedimiento: 1,400 millones de dólares.

¿QUIÉN ES JOSÉ ARTURO DOMÍNGUEZ?

José Arturo Domínguez Arteaga es el empresario que acudió este viernes al Poder Judicial de la Federación como representante de CIESA para presentar la postura por AHMSA y MINOSA.

Domínguez se identificó públicamente como originario de Arteaga, Coahuila, y señaló que tiene alrededor de 40 años de experiencia en el sector.

Un registro público de profesionistas consultado identifica a José Arturo Domínguez Arteaga como ingeniero mecánico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con cédula profesional expedida en 1980.

EL PROYECTO QUE ANUNCIÓ PARA AHMSA

Después de la audiencia, Domínguez habló sobre el proyecto que pretende desarrollar si la operación se concreta.

El empresario aseguró que su intención es que AHMSA vuelva a producir aproximadamente seis meses después de concretarse la adquisición y realizarse los trabajos necesarios, aunque se trata de una meta planteada por el propio postor y no de un calendario establecido por el juzgado.

También señaló que el proyecto contempla equipo y tecnología nuevos, en lugar de limitarse a poner nuevamente en operación los equipos antiguos.

Incluso planteó que la capacidad de la compañía podría crecer hasta 12 veces respecto de su operación anterior.

La nueva etapa, de acuerdo con sus declaraciones, podría desarrollarse bajo el nombre de CIESA Desarrollo Acero.

Estas proyecciones corresponden al proyecto anunciado por el empresario y no constituyen compromisos ya ejecutados ni garantías de que AHMSA vaya a alcanzar esas dimensiones de producción.

AHMSA Y MINOSA SE VENDEN COMO UNA SOLA UNIDAD PRODUCTIVA

La operación no contempla únicamente las instalaciones siderúrgicas de Monclova.

Las bases autorizadas por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles contemplan la venta de los activos esenciales de las unidades productivas del negocio siderúrgico y minero de AHMSA y MINOSA.

La convocatoria oficial señala que el procedimiento corresponde a los concursos mercantiles acumulados de ambas empresas y que la venta busca preservar la unidad productiva.

Esto incluye el complejo industrial de AHMSA y los activos mineros de MINOSA comprendidos dentro del procedimiento.

La venta conjunta pretende evitar que los activos esenciales sean fragmentados y que el valor industrial de las compañías sea reducido mediante operaciones parciales.

CASI 14 MIL EXTRABAJADORES EN EL PADRÓN

El futuro de la subasta también está estrechamente relacionado con los trabajadores.

El juzgado estableció un padrón oficial de 13 mil 907 extrabajadores de AHMSA y MINOSA.

De ellos, 9 mil 857 corresponden a AHMSA, mientras que 4 mil 50 corresponden a MINOSA.

Para ambas empresas se estableció una bolsa de 19 mil 248 millones 594 mil pesos correspondiente a créditos laborales preferentes y no preferentes, cuya recuperación dependerá de los recursos disponibles dentro del procedimiento concursal.

En el caso de AHMSA, los créditos laborales preferentes reconocidos ascienden a aproximadamente 3 mil 057 millones 885 mil pesos, mientras que los créditos no preferentes alcanzan aproximadamente 13 mil 247 millones 299 mil pesos.

En MINOSA también fueron reconocidos créditos laborales dentro del procedimiento.

La existencia de estos montos no significa que los trabajadores hayan recibido el dinero ni que exista una fecha inmediata de pago. Los recursos deberán distribuirse conforme a las reglas del concurso mercantil y a la prelación establecida por la autoridad judicial.

CUATRO AÑOS DE PARÁLISIS INDUSTRIAL

La subasta ocurre después de casi cuatro años de inactividad de AHMSA.

La acerera dejó de producir después de una crisis financiera que derivó en la interrupción de sus operaciones y posteriormente en el concurso mercantil.

En noviembre de 2024 fue declarada en quiebra, y desde entonces el proceso se concentró en la determinación de acreedores, avalúos, reconocimiento de créditos y búsqueda de una alternativa para la venta de los activos.

La convocatoria publicada por la propia AHMSA confirma que la subasta actual se desarrolla bajo un procedimiento especial de enajenación autorizado por la jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles mediante auto del 31 de julio de 2026.

Para Monclova, el proceso representa la posibilidad de definir qué ocurrirá con uno de los principales complejos industriales de la región y con los activos mineros vinculados a su cadena productiva.

LO QUE SIGUE DESPUÉS DE LA AUDIENCIA

La jornada de este viernes no significa el cierre inmediato del expediente.

El siguiente punto será que CIESA cumpla con el requisito de la garantía de seriedad dentro del plazo concedido.

Posteriormente deberán desahogarse las etapas previstas por el procedimiento para avanzar hacia la formalización de la operación.

El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez pidió cautela precisamente porque una postura económica, por sí sola, no sustituye el cumplimiento de las condiciones financieras y jurídicas.

De concretarse el depósito de la garantía y cumplirse las demás condiciones, comenzaría una nueva etapa para formalizar la adquisición y posteriormente realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con lo explicado por el síndico, incluso después de acreditarse la garantía pueden transcurrir varios meses antes de que concluya todo el proceso.

Por ello, AHMSA tiene este viernes un postor al frente de la puja, pero todavía no un nuevo propietario jurídicamente consolidado.

UNA OFERTA QUE CAMBIA EL ESCENARIO, PERO NO LO CIERRA

La jornada del 25 de septiembre deja un dato central: CIESA puso sobre la mesa 1,400 millones de dólares por AHMSA y MINOSA.

La cifra supera el mínimo de referencia y coloca al grupo encabezado por José Arturo Domínguez como el principal postor conocido al cierre de la audiencia.

Pero el mismo procedimiento establece los límites de lo ocurrido este viernes: falta acreditar la garantía de seriedad, cumplir las condiciones financieras y desahogar las etapas judiciales necesarias para formalizar la venta.

Mientras eso ocurre, los trabajadores mantienen pendiente la recuperación de sus créditos laborales, la región espera una definición sobre el futuro de la planta y el proyecto de reactivación anunciado por CIESA permanece condicionado a que la adquisición llegue finalmente a término.

La diferencia entre una oferta de compra y una compraventa jurídicamente consumada será ahora el punto central del seguimiento de AHMSA.