Homenaje con ofrenda tradicional en memoria de colaboradores del Hospital General

Con el propósito de honrar la memoria de quienes dedicaron su vida al servicio de la salud, personal del Hospital General "Amparo Pape de Benavides" montó un altar de muertos en reconocimiento a los trabajadores que fallecieron, en una ceremonia cargada de emotividad y unión.

El homenaje, organizado por el personal, incluyó la instalación de una ofrenda tradicional con fotografías, veladoras, flores de cempasúchil y objetos personales de entre 30 y 35 de los colaboradores que formaron parte del hospital, en áreas como médica, administrativas, de enfermería e intendencia.

El director, Ángel Cruz García, mencionó que este altar representa un acto de gratitud con las personas que entregaron su esfuerzo en la atención a los pacientes y contribuyeron a la formación del equipo actual.

"Fue un pequeño homenaje que se realizó a nuestros compañeros que desafortunadamente ya no están con nosotros, fue una conmemoración muy humilde, pero con mucho cariño y reconocimiento al trabajo que realizaron en su momento".

Durante el evento se ofreció una misa y una bendición en presencia de familiares de los trabajadores homenajeados.

"Este tipo de eventos nos hace más humanos, nos fortalece como equipo de trabajo y como familia, pasamos muchas horas aquí, luchando para evitar que la muerte se lleve a nuestros pacientes, y ahora ellos forman parte de ese recuerdo que permanece con nosotros", añadió Cruz García.

El altar permanecerá durante los próximos días en el vestíbulo del hospital, como símbolo de respeto, memoria y fraternidad entre quienes integran el sector salud.