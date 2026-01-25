Monclova implementa operativo abrigo: albergues y atención a personas en riesgo

Operativo Abrigo, contempla la entrega de alimentos y bebidas calientes, cobertores, hules y lonas, así como la posible apertura de más edificios públicos habilitados como albergues, además de la aplicación de sal en puentes vehiculares y posibles cierres preventivos de los mismos.

En estas acciones participan de manera coordinada dependencias como Protección Civil, Desarrollo Social, Seguridad Pública, el DIF Municipal, así como Obras Públicas y Servicios Primarios, que se sumarían en caso de presentarse afectaciones derivadas de vientos fuertes o lluvias.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se mantiene un monitoreo permanente de la situación climática y de la capacidad de los albergues, con el objetivo de ampliar la atención en caso de ser necesario.

Señaló que, de presentarse saturación en el albergue principal de Protección Civil o en caso de que lleguen familias completas, se tiene contemplada la habilitación de otros espacios como Praderas y del sector Oriente.

Precisó que, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas, se realizaría una separación adecuada entre personas en situación de calle y familias.

Asimismo, cada ingreso es notificado al sector Salud, que forma parte fundamental del operativo, para realizar una revisión previa y dar seguimiento a cualquier situación médica.

El edil recordó que, aunque el invierno pasado fue más severo, no fue necesario habilitar albergues adicionales, aunque la capacidad siempre estuvo disponible.

Destacó que el Auditorio cuenta con espacio para aproximadamente 400 personas, por lo que no existe limitación en ese sentido, y que la estrategia consiste en abrir los espacios de manera gradual conforme a las necesidades.

Finalmente, reiteró que, aunque se mantiene vigilancia constante ante cualquier cambio en las condiciones climatológicas, hasta el momento no ha sido necesario abrir albergues secundarios. No obstante, aseguró que las personas resguardadas cuentan con un lugar seguro para protegerse del frío, así como cobijas y bebidas calientes durante su estancia.