Protección Civil de Monclova activa Operativo Abrigo para personas vulnerables

Ante el descenso de temperaturas en la Región Centro, Protección Civil de Monclova activó acciones de resguardo para personas en situación vulnerable, como parte del Operativo Abrigo.

El director de la corporación, Pedro Alvarado, informó que durante los recorridos preventivos se resguardó a dos personas en albergues municipales, quienes pasaron la noche protegidas del frío y se retiraron por voluntad propia durante la mañana.

Además, una persona que fue localizada durmiendo en la vía pública fue trasladada a su domicilio, mientras que otro ciudadano rechazó el resguardo en albergue, por lo que recibió cobertores y permanece bajo supervisión de las autoridades.

Alvarado detalló que, de manera paralela, se mantiene un padrón de alrededor de 180 personas que han solicitado apoyo ante las bajas temperaturas, principalmente cobertores, hule para techos, ropa y otros insumos.

Las acciones se desarrollan en colonias ubicadas al norte, oriente y sur de Monclova, donde el personal continúa con recorridos para detectar a personas expuestas al frío.

Protección Civil advirtió que el clima se mantiene dinámico, con cielo nublado a medio nublado y probabilidad mínima de lluvias, por lo que el resguardo de personas vulnerables seguirá siendo prioritario durante la temporada invernal.