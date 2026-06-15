Inundaciones en Villa de Palaú: Protección Civil actúa ante lluvias

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Las intensas precipitaciones pluviales registradas durante las primeras horas del lunes, con un acumulado de cuatro pulgadas de lluvia, provocaron inundaciones en varios domicilios y el bloqueo del vado en el Bulevar Hidalgo de la zona centro, por el incremento del caudal.

La Dirección de Protección Civil, encabezada por el ingeniero Víctor Guajardo Loo, desplegó un operativo de monitoreo y auxilio para atender a la población afectada.

"El pronóstico se cumplió; con anticipación ya habíamos informado sobre estas lluvias, producto de huracanes y ciclones que surgen del Atlántico y el Pacífico durante esta temporada", señaló el funcionario, al destacar la importancia de las medidas preventivas.

A las 06:50 horas, Protección Civil determinó cerrar la circulación vehicular sobre el bulevar Hidalgo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que transitan diariamente por esa zona. La medida buscó evitar accidentes en un punto vulnerable ante el desbordamiento de agua, después de mediodía el flujo vehicular volvió a la normalidad.

El monitoreo se extendió hacia la colonia Partido del Trabajo, ubicada en las orillas de Palaú, donde los habitantes enfrentan cada año recurrentes inundaciones debido al arroyo que atraviesa el barrio. Brigadas municipales supervisaron el área y emitieron recomendaciones a los vecinos para mantenerse alertas.

Guajardo Loo subrayó que la dependencia continuará con la vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas, a fin de reaccionar oportunamente ante cualquier eventualidad. Asimismo, pidió a la ciudadanía atender las indicaciones oficiales y extremar precauciones en zonas de riesgo.

Finalmente, reiteró que la colaboración ciudadana resulta esencial para reducir los efectos de las lluvias, por lo que exhortó a respetar la señalización y utilizar vías alternas mientras se mantengan las restricciones de tránsito.