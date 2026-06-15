Nuevas viviendas del Bienestar para adultos mayores en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- A través de la Federación se pondrá en marcha la construcción de 500 casas del Bienestar, destinadas a personas que aún no cuentan con patrimonio propio.

Sobre el particular, el alcalde Oscar Ríos Ramírez dijo que se trabaja en la ubicación del predio donde iniciarán estas acciones, tal y como ya se han edificado en otros Municipios.

El edil explicó que el proyecto contempla viviendas de 60 metros cuadrados, diseñadas para ser adquiridas por adultos mayores y ciudadanos que nunca han cotizado en sistemas de seguridad social, sectores históricamente marginados de programas de vivienda.

Ríos Ramírez subrayó que la iniciativa busca ofrecer a las familias de escasos recursos económicos la posibilidad de acceder a un hogar digno y seguro. "Esperamos que este esfuerzo se traduzca en bienestar real para quienes más lo necesitan", expresó.

Cabe señalar que, en una primera etapa, se prevé iniciar con la construcción de las viviendas en el predio que será definido en coordinación con autoridades federales, con el objetivo de garantizar transparencia y eficacia en la ejecución.

Dicho proyecto representa un paso importante para reducir la desigualdad en el acceso a la vivienda, al tiempo que fortalece la política social en la Región Carbonífera.

Finalmente, el Presidente Municipal reiteró que la administración municipal dará seguimiento puntual al proceso, con el compromiso de que las casas del bienestar se conviertan en una realidad para las familias que han esperado por años la oportunidad de contar con un patrimonio.