Frente frío en Coahuila: Protección Civil ayuda a cuatro personas en situación de calle

Un total de cuatro personas en situación de calle fueron atendidas por la Dirección de Protección Civil como parte del operativo implementado ante el descenso de temperaturas que ha provocado el frente frío número 21, con el objetivo de salvaguardar su integridad durante las madrugadas frías.

Pedro Alvarado, director del departamento, informó que las temperaturas han alcanzado hasta los 5 grados centígrados durante la madrugada, condiciones que prevalecerán al menos hasta el próximo jueves, además de presentarse lluvias aisladas, cielo mayormente cubierto y mañanas frías, en un clima que se ha mantenido dinámico y cambiante.

Durante los recorridos, personal de Protección Civil brindó atención directa a cuatro personas: dos de ellas aceptaron resguardarse en el albergue ubicado en la Central de Bomberos, una más fue trasladada a su domicilio, mientras que otra persona se negó a ser movida del lugar, por lo que se le proporcionaron colchas y se le mantuvo bajo vigilancia para evitar riesgos.

Los operativos se realizan en toda la ciudad, aunque las zonas donde con mayor frecuencia se detecta a personas indigentes son la Zona Centro, Pueblo, Carranza y Praderas. Protección Civil reiteró que estos recorridos continuarán mientras persistan las bajas temperaturas, e hizo un llamado a la ciudadanía para reportar a personas en situación vulnerable, a fin de canalizar apoyo oportuno y prevenir afectaciones a la salud por el frío.