Coahuila refuerza seguridad: operativo especial de Semana Santa

Con motivo del próximo periodo vacacional de Semana Santa, el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez, informó que ya se encuentra en marcha el operativo especial de seguridad en la entidad, el cual se desarrolla bajo una estrategia de coordinación permanente entre corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales, con el objetivo de mantener la tranquilidad de las familias y visitantes.

El funcionario explicó que, por instrucción del gobernador del estado, cada año el gabinete de seguridad estatal trabaja de manera conjunta con instituciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, las policías municipales y la Fiscalía General del Estado, a fin de fortalecer las acciones preventivas en temporadas de alta movilidad. Señaló que esta coordinación ya se encuentra establecida y únicamente se ajusta según las particularidades del periodo vacacional.

Hugo Gutiérrez destacó que la temporada de Semana Santa presenta condiciones distintas a otros periodos del año, debido al incremento de desplazamientos hacia sitios turísticos, áreas recreativas y carreteras estatales. Añadió que, en comparación con diciembre, cuando se registra la llegada masiva de paisanos y visitantes, en Semana Santa se enfocan esfuerzos especiales en el resguardo de rutas carreteras, zonas rurales y áreas urbanas.

Finalmente, aseguró que las carreteras de Coahuila se mantienen seguras, al tiempo que anunció que durante estos días se incrementarán los patrullajes en distintos puntos del estado para reforzar la vigilancia y ofrecer mayor certeza a la población. "Las carreteras de Coahuila están seguras", subrayó, al reiterar que las autoridades mantienen una estrategia de trabajo coordinado para garantizar saldo blanco durante la temporada.