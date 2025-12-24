Operativo de seguridad en Monclova protege escuelas durante vacaciones

Con el inicio del periodo vacacional de miles de estudiantes en Monclova, autoridades municipales pusieron en marcha un operativo especial de vigilancia para resguardar los planteles educativos y prevenir robos o actos de vandalismo durante la temporada decembrina.

La regidora de Educación, Glenda Suárez, informó que para la protección de las escuelas se cuenta con el apoyo del departamento de Seguridad Pública, en coordinación con el área de Educación, que implementó acciones específicas en materia de seguridad durante estas vacaciones.

Detalló que, a través de la oficina de Servicios Educativos, también se instruyó a los guardias escolares y se exhortó a los vecinos vigilantes a colaborar en el resguardo de los inmuebles, con el objetivo de proteger equipos y bienes de valor.

La funcionaria señaló que previamente se aseguraron materiales susceptibles de robo y hasta el momento no se han registrado reportes de robos ni actos de vandalismo en los planteles educativos. "Estamos resguardando las escuelas con el apoyo de todas las fuerzas del orden, distintas corporaciones de seguridad", indicó.

Finalmente, expresó que se espera que el periodo vacacional transcurra sin incidentes, incluyendo afectaciones por heladas u otros factores climáticos, para que alumnos y maestros puedan regresar a clases en tiempo y forma, sin daños en la infraestructura escolar.