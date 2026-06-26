Detienen a 10 personas en Monclova por robos en colonias

Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno permitió la detención de 10 personas presuntamente relacionadas con robos registrados en las colonias Hipódromo, 21 de Marzo y Campanario, además del cateo de un establecimiento dedicado a la compra de materiales reciclables, donde se investiga el presunto delito de receptación dolosa.

La intervención fue resultado de una investigación iniciada tras diversas denuncias ciudadanas por el delito de robo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el seguimiento de las indagatorias y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

Entre las personas aseguradas se encuentra un individuo identificado con el alias de "El Güero Garanzuay", quien también quedó a disposición de la autoridad competente.

Como parte de la investigación, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un negocio dedicado a la compra de materiales reciclables, al existir indicios de que presuntamente adquiría objetos reportados como robados.

Durante la diligencia, personal del Departamento de Ecología realizó las verificaciones correspondientes y, en coordinación con las autoridades participantes, colocó sellos de clausura en el inmueble como parte de las actuaciones derivadas del operativo y de las investigaciones en curso.

En el despliegue participaron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, el Departamento de Ecología, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado.

El Gobierno Municipal informó que continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad, combatir los delitos patrimoniales y garantizar el cumplimiento de la ley, con el objetivo de preservar la paz y la tranquilidad de las familias monclovenses.