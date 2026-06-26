Oscar Ríos Ramírez entrega uniformes a policías en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Con una inversión superior a 750 mil pesos, el alcalde Oscar Ríos Ramírez entregó uniformes especiales a 34 elementos, hombres y mujeres, del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, corporación encabezada por el licenciado Luis García.

El edil informó que el equipamiento entregado está integrado por camisolas, pantalones y calzado, con el propósito de fortalecer las condiciones de trabajo de los policías municipales.

Destacó que el municipio recibe alrededor de 40 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de los cuales el 40 por ciento debe destinarse al rubro de seguridad.

Precisó que esos recursos se aplican en homologación salarial, equipamiento, capacitación y evaluaciones de control de confianza para los elementos de la corporación.

Oscar Ríos Ramírez anunció además que el Gobierno Municipal impulsará nuevos proyectos para reforzar la seguridad, entre ellos la instalación de cámaras de video vigilancia y la adquisición de radios de comunicación.

El alcalde recordó que anteriormente también se entregaron uniformes y unidades policiacas, como parte de la estrategia para fortalecer la capacidad operativa del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal.