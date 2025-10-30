Alcalde de Monclova anuncia Operativo Especial para Halloween y Día de Muertos

Con el propósito de garantizar el orden y la seguridad durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que hoy se pone en marcha un operativo especial en coordinación con las diferentes fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

El edil explicó que existe una estrecha colaboración entre las corporaciones estatal, municipal y federal para trazar rutas de vigilancia y atender cualquier situación que pudiera presentarse en la ciudad, especialmente en zonas donde se organicen reuniones o eventos con alta concentración de personas.

"La ciudadanía lo que busca es que cuidemos la integridad de sus hijos y de todas las familias de Monclova. Pedimos que, si detectan alguna situación irregular, lo reporten de inmediato para poder actuar, como ocurrió el fin de semana pasado con una fiesta de Halloween que fue suspendida gracias al aviso de los vecinos", comentó Villarreal Pérez.

El operativo incluirá recorridos de rutina en colonias, plazas y establecimientos comerciales, acciones que se realizan de manera permanente, pero que se reforzarán durante estas fechas.

El alcalde recordó que además de las medidas preventivas, el municipio mantiene vivas las tradiciones mexicanas con eventos culturales y familiares, como el Desfile de Catrinas y Catrines, y la tradicional Alumbrada que se llevará a cabo el 2 de noviembre en el Panteón Guadalupe.

"Son fechas para recordar a nuestros fieles difuntos y también para mantener vivas nuestras tradiciones, siempre con respeto y convivencia familiar", finalizó el edil.