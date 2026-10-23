Eleuterio López asegura vigilancia en fiestas de Halloween

La Dirección de Seguridad Pública implementará un operativo especial durante los festejos de Halloween, del 30 de octubre al 2 de noviembre, en el que se desplegarán alrededor de 70 elementos municipales, además de personal de otras corporaciones, para prevenir desmanes y situaciones de riesgo.

El regidor Eleuterio López informó que se han llevado a cabo una serie de reuniones con el objetivo de establecer la estrategia que se seguirá durante los festejos, para garantizar que se lleven de manera tranquila. Reconoció que durante esta celebración se incrementa la movilidad, sobre todo de jóvenes, tanto por las fiestas como por las personas que salen a pedir dulces, por lo que se incrementará la presencia policial para resguardar el orden.

Mencionó que la vigilancia se mantendrá en todos los sectores; sin embargo, se enfocarán en el sector Oriente y Sur, en los que se tiene un mayor índice de reportes, pero aseguró que no se descuidarán otros sectores. "Se trata de poder divertirse, de poder tener un esparcimiento sano, pero sin caer en el tema de los desmanes, hacerlo de una manera tranquila sin generar riesgo para las otras personas, siempre vigilar el respeto a las demás personas".

El funcionario enfatizó que no habrá tolerancia ante conductas que alteren el orden público, por lo que llama a la población a mantener el orden. Mencionó que también se mantendrá vigilancia en las reuniones organizadas en domicilios particulares y quintas, con el objetivo de que no se salga de control y no se incurra en faltas con la venta de alcohol a menores.

El regidor reconoció que las autoridades no pueden controlar todas las reuniones privadas, pero sostuvo que mantendrán vigilancia en los lugares identificados para anticiparse a posibles incidentes.