Asociación de Hoteles de Monclova se pronuncia sobre operativo en Hotel Viena

Los hoteles son ajenos a las actividades que realizan los huéspedes, indicó el Secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje, quien dijo que la función de los establecimientos es brindar servicio de alojamiento y no investigar las intenciones de los clientes, al referirse al reciente operativo realizado en el Hotel Viena.

Armando de la Garza Gaytán señaló que los hechos registrados el pasado fin de semana son un hecho aislado, que no se habían presentado en Monclova ni en el estado, donde dijo que el hotel es ajeno a la actividad que se señaló.

"El Hotel Viena es un socio nuestro que siempre se ha mantenido al margen de cualquier situación, nos sorprende, pero es un caso aislado, los dueños son personas serias que no tienen nada que ver con las actividades de los huéspedes".

Explicó que los establecimientos de hospedaje cumplen con protocolos de registro y de identificación, pero no cuentan con facultades ni herramientas para investigar a fondo a quienes llegan.

"Uno pide la identificación, se registra al huésped y listo. No sabemos qué trae en la maleta ni a qué viene realmente".

De la Garza señaló que ante este hecho, lo que se debe destacar es la rápida reacción de las autoridades, quienes detectaron a los presuntos responsables y realizaron el operativo sin contratiempos.

"Aquí lo relevante es que las autoridades actuaron oportunamente, además del apoyo y la colaboración del hotel que dio todas las facilidades para que se llevara a cabo el operativo", indicó.

Sobre la posible implementación de nuevas medidas de seguridad, indicó que los hoteles ya cuentan con cámaras, registros y sistemas de vigilancia, además de mantener comunicación directa con las autoridades, en caso de alguna situación de riesgo.

Por último, reiteró que no se debe confundir el lugar donde se hospedaron los detenidos con una participación del establecimiento, porque los hoteleros únicamente hacen su trabajo de manera responsable.