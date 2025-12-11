Eleuterio López destaca Operativo Navideño para seguridad en Monclova

Se incrementó el número de elementos asignados al Operativo "Navideño", enfocado en la prevención de incidentes, vigilancia en zonas de alta afluencia y control del consumo de alcohol en conductores, así como en la supervisión de horarios de venta de bebidas alcohólicas.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, informó que este refuerzo es parte de una estrategia encaminada a garantizar un cierre de año seguro para las familias monclovenses. "Que a Monclova le esté yendo bien en tema de seguridad no quiere decir que estemos exentos de que pasen cosas; pueden pasar, pero estamos preparados para responder de manera pronta y eficiente", señaló.

El aumento de personal operativo fue instruido por el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, quien destinó más agentes a los puntos de mayor flujo económico y movilidad en la ciudad. "Estamos distribuidos en diferentes lugares donde hay más aforo y donde históricamente pueden presentarse incidentes. Lo que buscamos es tener presencia y que la ciudadanía sepa que la herramienta para ser eficientes es su participación. Que sigan usando los grupos ciudadanos, porque eso nos permite resolver más rápido", explicó López.

Actualmente, 76 elementos municipales están desplegados en todo el municipio, además del apoyo de corporaciones estatales y federales, cuya coordinación —dijo— ha sido fundamental para mantener resultados positivos.

El regidor reiteró que los operativos de alcohol y los retenes no tienen el objetivo de molestar a los conductores, sino de prevenir accidentes. "Tenemos la obligación de trabajar en el tema del alcohol; este tipo de retenes salvan vidas. Necesitamos una Navidad consciente y segura", expresó.

Las autoridades llamaron a la población a colaborar, respetar los lineamientos y conducir con responsabilidad durante estas fiestas.