Operativo de atención tras tormenta en Monclova, asegura Reginaldo Rodríguez

La tormenta que duró apenas 15 minutos dejó árboles derribados, espectaculares y lonas colapsadas, cables de energía caídos, colonias sin luz, fallas en semáforos y afectaciones en distintas vialidades de Monclova, informó Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios.

El funcionario señaló que, pese a los daños materiales, el fenómeno concluyó con saldo blanco, sin personas lesionadas. "Tenemos un conteo de 23 árboles derrumbados de diferentes tamaños. Los más graves fueron sobre el bulevar Juárez, donde un árbol dañó completamente un domicilio particular. También cayeron dos anuncios luminosos de comercios y una lona de un espectacular", indicó.

Explicó que, tras la tormenta, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron Servicios Primarios, Protección Civil, Seguridad Pública, Obras Públicas y el Ejército Mexicano, con el objetivo de atender los reportes y restablecer las condiciones de seguridad.

Las labores de atención se extendieron hasta las 23:30 horas del miércoles y se reanudaron a las 6:30 horas del jueves para continuar con el retiro de árboles, despeje de vialidades y atención a reportes en domicilios particulares.

Rodríguez calificó el fenómeno como atípico, al señalar que se formó en un lapso de 15 minutos y no estaba previsto con esa intensidad. "Esperemos que los siguientes días transcurran con tranquilidad, que la lluvia sea bienvenida. Permanecemos atentos en coordinación con el Gobierno del Estado; el gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Carlos Villarreal nos mantienen en alerta las 24 horas para atender cualquier reporte", expresó.

El director de Servicios Primarios informó que, hasta el momento, las cuadrillas han retirado 32 toneladas de ramas, árboles y otros residuos generados por la tormenta, los cuales serán trasladados en su mayoría al relleno sanitario y a distintos centros de transferencia.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia o afectación al teléfono 866 642 1992 para brindar atención oportuna.