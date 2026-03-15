Operativo Vacaciones Seguras: Monclova se prepara para Semana Santa

Desplegaran el operativo "Vacaciones Seguras" con el objetivo de reforzar la vigilancia y garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes durante el próximo periodo vacacional.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, explicó que en las próximas semanas se realizará una reunión regional con autoridades de los tres niveles de gobierno para coordinar las estrategias de vigilancia y fortalecer las acciones de prevención del delito durante el periodo de Semana Santa.

Durante el encuentro participarán el secretario de Seguridad Pública estatal y el fiscal general del estado, con el propósito de dar seguimiento puntual a los acuerdos establecidos dentro del Consejo Estatal de Seguridad. Villarreal Pérez señaló que la intención es que el operativo no quede únicamente en el ámbito administrativo, sino que se traduzca en una ejecución táctica con resultados medibles.

El arranque formal del programa será encabezado por el gobernador de Coahuila, tras lo cual cada región pondrá en marcha las acciones correspondientes de seguridad.

Mientras tanto, en Monclova ya se llevan a cabo trabajos de coordinación interna para asegurar que corporaciones policiacas y cuerpos de rescate estén preparados ante el incremento en el flujo de visitantes. El alcalde destacó que este operativo cobra especial relevancia ante la derrama económica que se prevé durante estas fechas. En la ciudad se realizarán eventos de gran convocatoria como el Festival Vaquero y un torneo nacional de fútbol que ya cuenta con la inscripción de más de 15 equipos.

Asimismo, recordó que la seguridad también es fundamental para quienes se trasladan hacia los Pueblos Mágicos cercanos, como Cuatro Ciénegas y Candela, destinos que reciben a numerosos turistas que suelen pernoctar o consumir en la llamada capital del acero, contribuyendo al fortalecimiento de la economía regional.