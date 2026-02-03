El delegado de la Fiscalía General del Estado destaca la vigilancia en la región

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Miguel Ángel Medina, informó que los operativos de cateo se mantendrán de manera permanente en los diversos municipios de la zona, como respuesta directa a las denuncias ciudadanas y a las labores de inteligencia de la policía. Estas acciones, instruidas por la superioridad, buscan atender la inquietud de la comunidad y detectar puntos estratégicos donde se distribuyen sustancias prohibidas, asegurando que la estrategia no se detendrá en el corto plazo.

En lo que va del presente año, las autoridades han ejecutado un total de siete cateos, los cuales han derivado en la detención de aproximadamente seis personas. Durante estas intervenciones, los agentes han logrado asegurar diversas cantidades de droga, identificando principalmente metanfetaminas —conocidas como cristal— y marihuana. Cabe destacar que, a pesar de la naturaleza de los operativos, hasta el momento no se ha reportado el hallazgo de armas de fuego en las fincas registradas.

Un aspecto crítico revelado por el funcionario es la presencia de menores de edad en los sitios intervenidos, quienes han sido detectados tanto en labores de venta como en calidad de consumidores al momento de los operativos. Ante este panorama, Medina hizo un llamado enérgico a fortalecer la unidad familiar, exhortando a los padres de familia a mantener una vigilancia estrecha sobre las actividades de sus hijos para evitar que se involucren en el consumo o comercio de enervantes.

Finalmente, el delegado reconoció que las filtraciones de información representan un reto, ya que en ocasiones los responsables logran huir antes del arribo de las fuerzas del orden; sin embargo, enfatizó que los esfuerzos de vigilancia no disminuirán. Además de los cateos, se reforzará la presencia policial durante los fines de semana en las colonias con mayores índices de conflictividad en Monclova, Castaños y Frontera, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva en la región.