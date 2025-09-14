Hombre atacado por ocho sujetos fallece en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La madrugada de este domingo, perdió la vida el ciudadano Manuel Ulises Calamaco Calderón, de 41 años de edad, luego de ser víctima de una violenta agresión en la colonia Las Misiones. El hombre, con domicilio en la calle Victoria #106 de la zona centro de Múzquiz, fue trasladado en estado crítico a la unidad de la Cruz Roja local, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con el testimonio que alcanzó a brindar antes de perder el conocimiento, Calamaco Calderón se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en un punto no especificado de la colonia Las Misiones. Al salir del lugar, fue interceptado por aproximadamente ocho individuos del sexo masculino, quienes comenzaron a golpearlo. El afectado refirió haber recibido un fuerte impacto en la cabeza, tras lo cual perdió el conocimiento.

Horas después, fue encontrado inconsciente en una zona despoblada, con múltiples heridas provocadas presuntamente por arma blanca en distintas partes del cuerpo. La madre del fallecido, la señora Rosario Calderón, de 61 años, informó que vecinos acudieron a su domicilio para alertarla sobre la situación. Ante la urgencia, solicitó una ambulancia que lo trasladó a la Cruz Roja, donde ingresó bajo el mando de la paramédica Ana Riojas.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, las lesiones resultaron fatales. La comunidad de Múzquiz se encuentra consternada por este trágico hecho, que pone en evidencia la creciente preocupación por la seguridad en zonas vulnerables del municipio.

Las autoridades ya han sido notificadas y se espera el inicio de una investigación formal para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y brindar justicia a la familia afectada. Este lamentable suceso refuerza el llamado ciudadano a fortalecer las medidas de prevención y protección en espacios públicos.