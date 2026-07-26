Operativos de seguridad en Monclova: se instalarán 150 cámaras adicionales

El Gobierno de Monclova reforzó los operativos de seguridad con motivo del periodo vacacional y reiteró que habrá cero tolerancia para los elementos policiacos que incurran en actos de extorsión o cualquier conducta indebida.

El regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, afirmó que los despliegues se realizan de manera permanente para brindar seguridad tanto a los habitantes como a los visitantes y paisanos que transitan por la ciudad.

Explicó que la instrucción a las corporaciones es fortalecer la proximidad social, ofrecer apoyo e información en materia de seguridad y mantener una imagen de confianza entre la ciudadanía y quienes visitan Monclova.

"Hay cero tolerancia", reiteró al referirse a posibles actos de abuso por parte de elementos policiacos. Señaló que esta política no se limita al periodo vacacional, sino que forma parte de la conducta que deben mantener permanentemente los integrantes de la corporación.

El regidor aseguró que las quejas contra policías han disminuido; sin embargo, exhortó a la población a presentar denuncias formales cuando detecten alguna conducta irregular.

"Primero está la confianza y el respaldo de nuestra ciudadanía y de las personas que estén de paso por nuestra ciudad", expresó.

En materia de videovigilancia, informó que actualmente Monclova cuenta con alrededor de 400 cámaras y que durante el segundo semestre del año se instalarán 150 adicionales, ubicadas con base en estudios realizados por la Dirección de Seguridad Pública para reforzar zonas con mayor afluencia de personas y sectores con incidencias específicas.

Entre los puntos donde se ampliará la cobertura mencionó las plazas de Brisas del Valle, Las Flores, el sector Fovissste, Elsa Hernández y Andrés Valle, además de áreas del sector oriente y sur donde se registran faltas administrativas y problemas relacionados con la circulación de motocicletas.

También recomendó a las familias que saldrán de vacaciones mantener sus viviendas cerradas, apoyarse en vecinos o familiares para su vigilancia y reportar cualquier situación sospechosa mediante los grupos de WhatsApp de seguridad.

Indicó que la respuesta de las corporaciones de seguridad se mantiene en un tiempo aproximado de cuatro a seis minutos, lo que permite atender oportunamente los reportes y prevenir incidentes.