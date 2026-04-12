Eleuterio López Leos destaca acciones contra sustancias ilícitas en Monclova

La marihuana y la cocaína son las drogas que con mayor frecuencia se aseguran en pequeñas cantidades en Monclova, derivado de operativos que también han permitido la detención de personas vinculadas a su distribución, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López Leos.

El funcionario detalló que, aunque las cantidades decomisadas son mínimas, las investigaciones permiten dar seguimiento a quienes se dedican a la distribución de estas sustancias. Explicó que estas acciones se realizan en coordinación con la Fiscalía, a través de su área de inteligencia, y la Secretaría de Seguridad, lo que ha permitido obtener resultados favorables.

Señaló que estos casos se han detectado principalmente en sectores del oriente y sur de la ciudad, en colonias más alejadas donde anteriormente había menor presencia de vigilancia, lo que propició el desplazamiento esporádico de estas personas hacia esas zonas.

López Leos indicó que, en su mayoría, se trata de individuos que están de paso o trabajadores temporales que permanecen en la ciudad por algunos meses, y que gracias a la experiencia de los elementos de seguridad se han logrado identificar y detener.

Asimismo, destacó que los operativos conjuntos en espacios de esparcimiento como antros y bares han contribuido a la disminución considerable de este tipo de situaciones.

El regidor subrayó que, desde el inicio de la administración, tanto el alcalde como el gobernador han puesto especial énfasis en atender este problema, sobre todo en lo relacionado con la prevención entre adolescentes, con el objetivo de reducir el consumo y la distribución de drogas en la localidad.