Coahuila: operativos de vigilancia en bares por partido de la Selección Mexicana

La Coordinación Estatal de Alcoholes reforzará este domingo los operativos de vigilancia en bares, restaurantes, cantinas y demás establecimientos con venta de bebidas alcohólicas durante el partido de la Selección Mexicana, con el fin de prevenir incidentes y mantener el orden.

El coordinador estatal de Padrones, Andrés Sáenz, informó que los encuentros anteriores concluyeron con saldo blanco, tras no registrar hechos de gravedad y las situaciones detectadas fueron controladas oportunamente. "Sí hubo algunas personas que andaban un poquito excedidas y se dieron dos o tres casos que se controlaron en el momento".

El funcionario explicó que la mayoría de los aficionados siguió los partidos desde casa y que las personas que presentaban estado inconveniente fueron casos aislados. Respecto a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, aseguró que no existen reportes de incidentes. "No tenemos reportes de ningún establecimiento de este tipo que haya tenido problemas, por lo regular, los restaurantes abren en un ambiente familiar, no operan de manera normal durante los juegos, sino que ofrecen alimentos y un espacio para que las familias disfruten el partido", señaló.

Indicó que este domingo continuará la presencia de inspectores en los establecimientos que presten ese tipo de servicio, independientemente si instalen pantallas u otra infraestructura para transmitir el encuentro. Sobre las cantinas, comentó que el ambiente ha permanecido tranquilo y con baja afluencia de clientes.