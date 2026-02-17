Universidad de Ciencias de la Seguridad Coahuila ofrece becas

La Universidad de Ciencias de la Seguridad Coahuila lanzó la convocatoria para hombres y mujeres interesados en formar parte de la Policía Penitenciaria y de la Policía de Investigación, ofreciendo una beca mensual de 8 mil pesos durante su formación.

El llamado está dirigido a aspirantes de los municipios de la Región Centro, quienes podrán acudir los días 26 y 27 de febrero en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde a las instalaciones del C4, en Frontera, Coahuila, para entregar documentación y registrarse en el proceso.

Invitaron a la población a dar el siguiente paso y formar parte de la seguridad en Coahuila, destacando que se trata de una oportunidad para construir un futuro profesional sirviendo a la comunidad.

Para la Policía Estatal Penitenciaria podrán participar personas de entre 18 y 47 años de edad, quienes podrán integrarse en áreas como videovigilancia penitenciaria, análisis de datos, custodio penitenciario y unidad K-9.

En el caso de la Policía de Investigación, la convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 35 años cumplidos que cuenten con licenciatura concluida en carreras como Derecho, Criminalística, Criminología, Psicología, Informática, Ingeniería en Sistemas, Ciencias Forenses o Seguridad Pública y Ciudadana.

Entre los documentos que deberán presentar los aspirantes se encuentran solicitud con fotografía, certificado del último grado de estudios, cartilla del servicio militar liberada (en el caso de hombres), certificado médico, carta de no antecedentes penales, comprobante de domicilio reciente, acta de nacimiento, dos cartas de recomendación, currículum vitae actualizado, credencial de elector, licencia de conducir vigente, CURP, constancia de RFC, hoja de afiliación al IMSS, comprobantes de nómina y reporte de buró de crédito.

Las autoridades reiteraron que la beca mensual de 8 mil pesos se otorgará durante el proceso de formación, por lo que exhortaron a los interesados a acudir en las fechas señaladas y aprovechar la oportunidad de integrarse a las corporaciones de seguridad del estado.