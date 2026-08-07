Protección Civil rescata perro de zanja en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Palaú rescataron a un perro de raza blue heeler que cayó a una zanja de aproximadamente 2.5 metros de profundidad, en un área donde se realizan trabajos de reparación de la red de drenaje.

El reporte fue recibido a las 11:00 horas, por lo que personal de la corporación se trasladó a bordo de la unidad PCB52-01 hasta el cruce de las calles Concha Norte y Florida para atender la emergencia.

De acuerdo con el informe oficial, la excavación corresponde a trabajos de rehabilitación de la red de drenaje efectuados por personal del Sistema Intermunicipal de Aguas en la Región Carbonífera.

Tras arribar al sitio, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para extraer al animal sin que se reportaran incidentes durante las maniobras.

Una vez concluido el rescate, el can fue entregado a su dueño y el personal de Protección Civil y Bomberos regresó a su base. En el rescate participaron los oficiales Víctor Ramiro Martínez Amaya y Ricardo Espino Esquivel, lo cual agradeció el ingeniero Eduardo Briceño Benítez.