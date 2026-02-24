GAMSA y otras empresas ofrecen reclutamiento en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de dinamizar el mercado laboral en la zona, la Subsecretaría de Empleo y Productividad, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), ha anunciado dos importantes eventos de reclutamiento que se llevarán a cabo de manera simultánea este jueves 26 de febrero.

Las vacantes abarcan desde el sector de servicios y hospitalidad hasta perfiles técnicos y especializados en la industria, ofreciendo oportunidades para diversos grados de escolaridad.

La empresa GAMSA, con motivo de la próxima apertura del restaurante "La Vibra", llevará a cabo su proceso de selección en las oficinas del Servicio de Empleo Coahuila Región Centro.

* Horario: 10:00 am a 12:00 pm.

* Puestos disponibles: Cocineros, meseros, barman y personal de limpieza.

* Requisitos: Experiencia de 6 meses a 1 año, escolaridad mínima de secundaria y edad entre 25 y 50 años.

Por otro lado, la empresa INFAC busca fortalecer su plantilla técnica y administrativa. Los interesados deberán acudir a las instalaciones del SNE Monclova en el mismo horario matutino.

* Vacantes:

1. Analista de Seguridad e Higiene: Dirigido a hombres con licenciatura o ingeniería (25 a 40 años).

2. Técnico de Máquina y Herramienta: Para técnicos o ingenieros de sexo indistinto (25 a 40 años).

Las autoridades estatales invitan a los buscadores de empleo a presentarse puntualmente con su solicitud de empleo o currículum vitae. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (844) 414 2100 y 412 5676, o acudir a las oficinas ubicadas en la calle Carlos Abedrop Dávila 2610, Centro Metropolitano.