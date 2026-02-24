Contactanos
Coahuila

GAMSA y otras empresas ofrecen reclutamiento en Monclova

El Servicio Nacional de Empleo en Monclova realizará dos eventos de reclutamiento este jueves 26 de febrero, buscando dinamizar el mercado laboral local.

Por Adriana Cruz - 24 febrero, 2026 - 09:02 p.m.
      MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de dinamizar el mercado laboral en la zona, la Subsecretaría de Empleo y Productividad, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), ha anunciado dos importantes eventos de reclutamiento que se llevarán a cabo de manera simultánea este jueves 26 de febrero.

      Las vacantes abarcan desde el sector de servicios y hospitalidad hasta perfiles técnicos y especializados en la industria, ofreciendo oportunidades para diversos grados de escolaridad.

      La empresa GAMSA, con motivo de la próxima apertura del restaurante "La Vibra", llevará a cabo su proceso de selección en las oficinas del Servicio de Empleo Coahuila Región Centro.

      * Horario: 10:00 am a 12:00 pm.

      * Puestos disponibles: Cocineros, meseros, barman y personal de limpieza.

      * Requisitos: Experiencia de 6 meses a 1 año, escolaridad mínima de secundaria y edad entre 25 y 50 años.

       

      Por otro lado, la empresa INFAC busca fortalecer su plantilla técnica y administrativa. Los interesados deberán acudir a las instalaciones del SNE Monclova en el mismo horario matutino.

      * Vacantes:

      1. Analista de Seguridad e Higiene: Dirigido a hombres con licenciatura o ingeniería (25 a 40 años).

      2. Técnico de Máquina y Herramienta: Para técnicos o ingenieros de sexo indistinto (25 a 40 años).

       

      Las autoridades estatales invitan a los buscadores de empleo a presentarse puntualmente con su solicitud de empleo o currículum vitae. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (844) 414 2100 y 412 5676, o acudir a las oficinas ubicadas en la calle Carlos Abedrop Dávila 2610, Centro Metropolitano.

