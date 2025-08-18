Servicio Nacional del Empleo y Fasemex se unen para ofrecer oportunidades laborales

El Servicio Nacional del Empleo retomará este martes 19 de agosto el programa Martes de Reclutamiento, con la participación de la empresa Fasemex que ofertará 25 vacantes en las diferentes áreas operativas.

En respuesta a la situación que se vive actualmente en materia de empleo, el SNE mantiene el trabajo para acercar las oportunidades laborales a las personas que están en busca de una oportunidad laboral.

Este martes acudirá a la dependencia el personal de la empresa ubicada en el municipio de Castaños, para ofertar 25 vacantes, lo que dará la oportunidad a quienes están en busca de un empleo, ante los recortes que se han realizado en otras empresas.

Dentro de las vacantes que se ofertarán, se encuentran operadores de prensa, taladro, plasma y pantógrafo, invitando a la población para que acudan y presenten su documentación para ser incluidos.

Los interesados pueden acudir directamente a las oficinas del Servicio Nacional del Empleo, donde personal de Fasemex estará recibiendo solicitudes y realizando entrevistas de 10 de la mañana a 12:30 del mediodía.

Esta es una excelente oportunidad para quienes se encuentran en busca de empleo y desean incorporarse a una empresa.