Caterpillar Crédito se opone a venta de activos de AHMSA en Ciudad de México

La empresa Caterpillar Crédito, S.A. de C.V. presentó formalmente su oposición a la propuesta de venta de activos de Altos Hornos de México dentro del proceso de quiebra que se sigue ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México.

En el escrito firmado por su apoderado legal, José Luis Delgado Montoya, la financiera señaló que "se opone rotundamente" al plan presentado por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, al considerar que la propuesta no garantiza la mejor realización de los bienes de la empresa quebrada y vulnera derechos de acreedores garantizados.

De acuerdo con el documento, Caterpillar argumenta que dentro de los bienes que se pretenden vender se encuentran activos otorgados en garantía prendaria a su favor, los cuales cuentan con un gravamen previamente reconocido judicialmente.

Dentro de la documentación se incluye una relación de más de 300 unidades de maquinaria pesada y equipo industrial ubicados dentro de AHMSA, lo que deja en evidencia la magnitud de los bienes que siguen dentro de la siderúrgica.

Entre la maquinaria enlistada destacan:

* Tractores

* Camiones extractores de carga

* Generadores

* Montacargas

* Grúas

* Retroexcavadoras

* Tractores de cadenas

* Equipo industrial diverso

La empresa sostiene que el síndico omitió identificar en el anexo correspondiente cuáles bienes están sujetos a esa garantía, lo que, afirma, resta transparencia al procedimiento de venta. Además, subraya que dichos activos no pueden ser vendidos sin su autorización expresa por escrito, conforme al contrato de prenda suscrito con AHMSA.

Caterpillar advirtió que disponer de esos bienes sin consentimiento implicaría una transgresión a sus derechos reales como acreedor garantizado, además de que hasta ahora no existe resolución judicial que deje sin efectos el contrato de prenda sin transmisión de posesión.

Este posicionamiento surge en uno de los momentos más delicados para AHMSA, cuyo futuro depende en buena medida del proceso judicial y de la posible venta ordenada de activos para responder a trabajadores, proveedores y acreedores.