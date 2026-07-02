Entregan techumbre en primaria Melchor Ocampo de San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.– Con una inversión de 3.5 millones de pesos, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó la entrega de una techumbre en la escuela primaria "Melchor Ocampo", obra de infraestructura educativa que beneficiará a 179 estudiantes del plantel.

Durante el evento se informó que la construcción fue posible gracias a las gestiones realizadas por el edil ante el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. En la ceremonia también estuvo presente la presidenta honoraria del DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas.

En su mensaje, Óscar Ríos Ramírez afirmó que continuarán las obras en coordinación con el Gobierno del Estado y recordó que durante su infancia cursó sus estudios en esa institución educativa, la cual está próxima a cumplir 60 años de su fundación.

El alcalde expresó su satisfacción por el crecimiento de la escuela y señaló que la nueva techumbre permitirá ofrecer espacios más dignos para el desarrollo de actividades académicas, cívicas y recreativas para los alumnos.

Por su parte, la directora del plantel, Fátima Aracely Jasso Morales, agradeció la construcción de la obra y destacó que durante varios años la comunidad escolar gestionó este proyecto, al considerarlo indispensable para que los estudiantes pudieran realizar actividades al aire libre en mejores condiciones.

Al acto asistieron el coordinador municipal del programa Mejora, Ulises Cárdenas Herrera; la subdirectora de Servicios Educativos, Nélida Santos Galván; integrantes del Cabildo y funcionarios de la administración municipal 2025-2027, además de padres de familia y miembros de la comunidad escolar.